Scialpinista veneziano si infortuna sotto il Mulaz: recuperato col suo cane dall'elisoccorso

Intorno a mezzogiorno di domenica, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato lungo la discesa nel versante est del Mulaz uno scialpinista veneziano di 50 anni, che aveva riportato un sospetto trauma al ginocchio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'uomo, che stava sciando in compagnia del suo cane, è stato individuato dopo una breve ricognizione dall'eliambulanza, che ha sbarcato nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso in hovering, il quale, come prima cosa, ha caricato il cane nello zaino. L'elicottero ha quindi recuperato, con un verricello, soccorritore, infortunato e cane. L'animale è stato lasciato in piazzola a Falcade, mentre lo sciatore è stato trasportato all'ospedale di Agordo.