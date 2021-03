Sciopero dell'8 marzo, 24 ore di possibili disagi. Orari dei trasporti

Lunedì 8 marzo è sciopero generale nazionale di 24 ore nei settori privati e pubblici, escluso il comparto scuola. A rischio stop i trasporti, i servizi sanitari, l'asporto rifiuti, gli uffici per le pratiche. Tra le motivazioni dello sciopero ci sono la violenza di genere e le disparità lavorative e salariali.

A Venezia potrebbe non essere assicurata la raccolta dei rifiuti, anche differenziata, e rimanere chiusi gli Ecocentri ed Ecomobili Veritas. All'università di Ca' Foscari incrociano le braccia i lavoratori aderenti a queste sigle: Cub (Confederazione Unitaria Di Base), Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb Unione sindacale di base, Si Cobas – Sindacato intercategoriale Cobas, Usi – Unione sindacale italiana, Usb pubblico impiego e Usi educazione, Associazione Sindacale Sgb – Sindacato generale di base e saranno garantiti solo i seguenti servizi essenziali: esami conclusivi dei cicli di istruzione; certificati per la partecipazione a concorsi; salvaguardia degli impianti, delle apparecchiature operanti a ciclo continuo e degli esperimenti irripetibili in corso; pagamento degli emolumenti retributivi, compilazione e controllo delle distinte di versamento dei contributi previdenziali nei termini previsti dall’accordo di contrattazione.

Nel trasporto pubblico locale lo sciopero è di 24 ore e riguarda tutti i lavoratori del gruppo Avm Actv e Vela, che aderiscono ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Aft, Faisa Cisal e Usb, e l'astensione locale di tre ore, dalle 10 alle 13 (contro il taglio dell'integrativo deciso dall'azienda) è confluita nello sciopero nazionale di 24 ore, cui aderisce anche Sgb. Confermato il presidio, durante le tre ore, davanti al piazzale della stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia. Possono scioperere i dipendenti dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché delle biglietterie Venezia Unica, degli uffici AVM (sosta e ztl auto di Mestre) e dei parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). Lo sciopero prevede i servizi minimi garantiti: dalle 6 alle 9, e dalle 16.30 alle 19.30.

Per servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani si applicano invece le seguenti modalità:

• servizio regolare durante fasce orarie garantite dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

• servizio regolare da domenica 7 marzo fino alle ore 2:30 di domenica 8 marzo

• servizio regolare dalle ore 3:30 di martedì 9 marzo

• conseguentemente il servizio automobilistico e tranviario non sarà garantito dalle ore 9:00 alle ore 16:29 di lunedì 8 marzo e dalle ore 19:30 di lunedì 8 marzo alle ore 3:29 di martedì 9 marzo

• le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 marzo

• nelle isole di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica | da Lido SME per Pellestrina: 04:26 - 05:05 - 05:50 - 06:20 - 06:55 - 07:25 - 07:55 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 14:10 - 14:40 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:40 - 19:40 | da Pellestrina per Lido SME: 00:15 - 05:20 - 06:05 - 06:40 - 07:10 - 07:45 - 08:15 - 08:40 (limitato Santa Maria del Mare) - 09:20 - 10:20 - 11:20 - 14:55 (limitato Santa Maria del Mare) - 15:30 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 (limitato Santa Maria del Mare) - 18:30 - 19:30 - 20:25 | Sospese invece le corse di linea A da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 23:16 e da Lido SME a Piazzale Ravà-Lido SME delle ore 23:43 e di linea N da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 00:11, da Lido SME a Faro Rocchetta delle ore 00:46 e da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 01:10

• la linea extraurbana 8E Treviso - Mestre - Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29 per le corse effettuate da AVM/Actv, mentre saranno garantite le corse effettuate da MOM con partenza da Treviso per Venezia alle ore 05:45 e 08:15 | da Treviso per Mestre Centro alle ore 10:48 - 12:48 - 14:48 - 16:48 e 18:48 | da Venezia per Treviso alle ore 07:00 e 09:30 | da Mestre Centro per Treviso alle ore 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 e 19:45.

Durante lo sciopero di 24 ore saranno garantiti i servizi minimi di navigazione come da locandina:

«Lo sciopero è la conseguenza del rifiuto di Avm di ritirare la disdetta del contratto integrativo», commenta il segretario regionale Articolo Uno Gabriele Scaramuzza. «Siano assicurati i collegamenti con le isole e con gli ospedali e siano evitati gli assembramenti», scrive il gruppo consiliare Venezia è Tua.