Actv, confermato sciopero di 24 ore

Confermato lo sciopero di 24 ore indetto da Cub Trasporti per lunedì 13 dicembre, che potrebbe interessare il personale dei servizi di navigazione, automobilistici e tranviari, oltre a quello degli uffici Avm e dei parcheggi in struttura.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi di navigazione minimi, oltre a quelli tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità:

dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29;

in ambito urbano di terraferma il servizio della notte tra il 12 e il 13 dicembre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 13/12 per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 14/12 Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra il 13 e il 14 dicembre;

in ambito urbano di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica o da Lido SME per Pellestrina: 04:26(N) - 05:05(N) - 05:50 - 06:20 - 06:55 - 07:25 - 07:55 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 14:10 - 14:40 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:40 - 19:40; o da Pellestrina per Lido SME: 00:15(N) - 05:20(N) - 06:05 - 06:40 - 07:10 - 07:45 - 08:15 - 08:40 (limitato a Santa Maria del Mare) - 09:20 - 10:20 - 11:20 - 14:55 (limitata a Santa Maria del Mare) - 15;30 - 16;30 - 17;00 - 17;30 - 18:00 (limitata a Santa Maria del Mare) - 18:30 - 19:30 - 20:25;

confermati anche i servizi di trasporto da e per gli istituti scolastici secondari del territorio effettuati da operatori privati.

I motivi della protesta

Lo sciopero è stato proclamato per la disdetta unilaterale di tutti gli accordi di 2° livello di tutti i lavoratori Actv, Vela e AVM; per l’esito negativo alla prima e alla seconda fase della procedura di raffreddamento e per non aver ricevuto a tutt’oggi risposta dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dall'assessorato Infrastrutture e trasporti Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall’Ente di Bacino (motivazione dichiarata solo per Actv); per il persistere e per l’aggravamento dei turni monta/smonta anche per gli spezzati e per le soste fisiologiche in zone prive di servizi igienici. Si aggiungono la situazione manutentiva dei mezzi, le modalità di selezione interna di personale, il subaffidamento del servizio di navigazione "Linea 9 collegamento Burano - Torcello e viceversa" per un importo complessivo di 69.615,00 euro, e il subaffidamento ad Atvo del "servizio di trasporto persone sostitutivo della linea 12 nel tratto Treporti- Punta Sabbioni" per un importo complessivo di 53.750 euro.