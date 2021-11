Un altro sciopero dei trasporti, città bloccata il 13 dicembre per 24 ore

È in arrivo un altro sciopero dei trasporti Actv, dopo quello del 15 novembre, ma questa volta sarà di 24 ore. Lunedì 13 dicembre i dipendenti restano a braccia incrociate per l'astensione indetta dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Ugl Aft, Usb e Sgb. Per i sindacati «non c'è stata alcuna risposta per il trasporto pubblico locale da parte del ministero dei Trasporti, della Regione, della Città Metropolitana e del Comune». Nel mirino dei sindacati anche il tavolo istituzionale, partito a maggio scorso e mai più riconvocato. Doveva dare risposte sulle risorse per le ore moto e i chilometri non retribuiti (perché è mancato il turismo), e sulla specificità veneziana.

Durante lo sciopero sono previsti i servizi garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 16.30 alle 19.30, oltre ai collegamenti minimi con le isole. I turni notturni si astengono nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, e nel settore amministrativo lo sciopero riguarda l'intero turno. A gamba tesa i vertici aziendali Actv, che hanno reagito duramente, parlando di uno sciopero che non sta in piedi.

«Premesso che da quasi un anno si sta trattando, che c’è al momento un calendario di 27 incontri programmato e concordato con i sindacati, e che il 5 novembre il sindaco li ha incontrati e successivamente l’11 ho partecipato a una seduta di trattativa, ora arriva questa nuova dichiarazione di sciopero con motivazioni assurde - commenta l'assessore alle Partecipate Michele Zuin - Come fanno a dire che non hanno risposte da parte di Comune e Città Metropolitana? Cosa dobbiamo fare ancora? Probabilmente sono altre le ragioni dello sciopero, che a questo punto consideriamo assurde e pretestuose con il solo scopo di creare disagio alla cittadinanza».