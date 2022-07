Actv, sciopero di tre ore: i dettagli

Sabato 23 luglio è previsto uno sciopero aziendale di tre ore dei lavoratori di Actv, che potrà interessare il personale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione, tranviari, automobilistici urbani e extraurbani, People Mover, così come il personale di verifica e controllo e dei parcheggi in struttura. L'astensione è prevista dalle ore 19:31 alle ore 22:31.

Actv fa sapere che per il servizio di trasporto pubblico, la fascia oraria indicata si riferisce agli orari di arrivo e di ripartenza dei mezzi da/per i depositi aziendali. In caso di sciopero di tre ore, la normativa non prevede l’istituzione di servizi minimi o di corse garantite, pertanto sia il servizio automobilistico/tranviario sia il servizio di navigazione potranno subire sospensioni a seconda del livello di adesione.

Perché si sciopera

Le motivazioni dello sciopero sono riconducibili alla disdetta unilaterale di tutti gli accordi di secondo livello di tutti i lavoratori Actv, Vela e Avm. L’ultima astensione di 3 ore proclamata dalla medesima sigla sindacale, il 23 aprile 2021 ha registrato le seguenti percentuali di adesione: