Sciopero dei trasporti Actv, stop nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto

Secondo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, nel settore dei trasporti. L'astensione è prevista il 25 febbraio, organizzata dai sindacati confederali, per la mancata convocazione delle parti datoriali sul rinnovo del contratto collettivo del settore.

Si fermano gli autoferrotranvieri internavigatori «dopo l'astensione del 14 gennaio poiché - si legge nella nota - i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl autoferro) non hanno ancora ricevuto neppure una mera reazione dalle associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav, sulla loro volontà di trovare una soluzione alla vertenza. Considerato il perdurare della fase di stallo, lo stato di agitazione deve purtroppo continuare e intensificarsi per tutelare lavoratrici e lavoratori nel loro diritto al rinnovo del contratto e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali». Durante l’astensione saranno garantiti i servizi minimi indispensabili, in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi.