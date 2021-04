Sciopero Actv, i lavoratori bloccano il ponte della Libertà

I lavoratori in sciopero di Actv si sono radunati verso le 13.30 di venerdì a piazzale Roma e stanno bloccando l'accesso al ponte della Libertà, sia in ingresso che in uscita da Venezia. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, che hanno ordinato di liberare la strada, occupata da centinaia di persone. I manifestanti non hanno obbedito e si sono seduti a terra. I veicoli, sia pubblici che privati, non passano. La situazione è monitorata dai poliziotti in tenuta antisommossa.

Slogan e cori scandiscono la protesta: i lavoratori urlano «abbiamo famiglia», «abbiamo un mutuo» e chiedono di incontrare i dirigenti dell'azienda. Sostengono che le modifiche al contratto li penalizzino eccessivamente, tagliando di fatto gli stipendi di autisti, piloti e marinai. Per questo chiedono di cancellare la disdetta del contratto di secondo livello. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base Sgb e si svolge dalle 12 alle 15: un'altra giornata di caos che segue settimane di scioperi, ritardi, corse saltate e alta tensione, con gli utenti sempre più inferociti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il gruppo Avm/Actv, invece, la situazione economico-finanziaria è talmente grave da non rendere più possibile garantire il pagamento degli stipendi ai 3.100 dipendenti, nel giro di qualche mese. Le nuove disposizioni di servizio applicate dal primo aprile su turni, soste, pause, riposi e ferie per l'azienda vanno nella direzione di recuperare produttività, mentre per i sindacati e i lavoratori sono «inapplicabili» sui mezzi e sarebbero alla base dei ritardi e dei disguidi che si ripetono da giorni sui trasporti.