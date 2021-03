Trasporto pubblico, nuovo sciopero di 24 ore ma a Venezia si continua a lavorare per un accordo

Il trasporto pubblico locale sciopera per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro con 24 ore di mobilitazione in data venerdì 26 marzo. L'iniziativa è di livello nazionale mentre a Venezia, per quanto riguarda l'Actv, molto dipende dalle trattative che sono in corso tra l'azienda e i sindacati e che potrebbero portare, nei primi giorni della settimana prossima, ad un accordo che scongiurerebbe lo sciopero.

In ogni caso Avm/Actv ha garantito, come di consueto, le corse minime mattutine e serali per le persone che devono recarsi sul posto di lavoro. In particolare la linea 17 di Nave Traghetto (Ferry-boat) tra Tronchetto e Lido sarà garantita all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20, 20:00 e partenze da Tronchetto alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10). Per i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani si applicano invece le fasce di garanzia, pertanto il servizio regolare durante fasce orarie garantite dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Sarà come di consueto regolare il servizio People Mover di collegamento tra P.le Roma, Stazione Marittima e Tronchetto.