Sciopero Actv, cancellate più di metà delle corse: disagi fino a stanotte

Sta avendo un impatto significativo sul trasporto pubblico locale lo sciopero dei dipendenti Actv proclamato per oggi 6 maggio dai sindacati Usb e Sgb, per la durata di 24 ore. Oltre una corsa su due è stata cancellata, causando sensibili disagi a pendolari e utenti. Secondo il sindacato Usb l'adesione è in questo momento intorno al 70% per la navigazione, meno nell'automobilistico, intorno al 55%. I dati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

La protesta - nazionale, non solo veneziana - si inserisce nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto di settore, scaduto il 31 dicembre, trattative a cui per ora non sono ammessi i sindacati che hanno proclamato lo sciopero odierno. Alberto Cancian di Usb sintetizza: «Scioperiamo per i nostri salari, stagnanti, per la sicurezza sui posti di lavoro, che non ha a che fare solo con le morti ma anche con la violenza verbale e a volte fisica che devono subire ogni giorno autisti e marinai, per una maggiore qualità del lavoro». Ma lo sciopero nazionale è anche una risposta alla serie di precettazioni messe in atto tra novembre e dicembre dal ministro dei trasporti, precettazioni contro cui il sindacato Usb ha vinto al Tar. «Ci scusiamo con i cittadini per il disagio - spiega Cancian, conscio di quanto l'efficacia della protesta possa creare problemi a chi usa il trasporto pubblico - che purtoppo è inevitabile. Siamo cittadini anche noi e perdiamo una giornata di stipendio, ma lo sciopero è l'unico strumento che abbiamo per far sentire la nostra voce. Non è una scelta facile».

In queste ore sono garantiti i servizi minimi (maggiori dettagli on line nei siti actv.it e avmspa.it e attraverso i canali social istituzionali @muoversivenezia o il call center Dime 041041). Di seguito una sintesi.

Navigazione

Il servizio di collegamento di nave traghetto (ferry) di linea 17 viene garantito all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse: partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00; partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10. Prenotazione riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass Imob. Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l’ordine di arrivo. La prenotazione è obbligatoria - anche per la clientela diversamente abile - e va effettuata entro le ore 23:59 di domenica 5 maggio tramite i siti avmspa.it e actv.it o call center Dime 041041.

Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero, ultime corse da Lido S. Nicolò e da Tronchetto alle ore 00:20. Il servizio riprende regolarmente il giorno 7 maggio con le corse delle ore 05:00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Bus e tram

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità: dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29 (vengono garantite tutte le partenze da capolinea all’interno della fascia oraria); le linee N1 e N2 non saranno garantite nella notte tra il 5 e il 6 maggio.