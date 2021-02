I dipendenti Actv scioperano e manifestano: «Stop al taglio degli stipendi»

Lavoratori in corteo al Tronchetto in coincidenza con lo sciopero di tre ore del trasporto pubblico. Proteste contro le scelte della dirigenza. «Così va via il 20-30% dei salari. Noi paghiamo, loro no»

I dipendenti del trasporto pubblico locale si mobilitano con uno sciopero di tre ore e una doppia manifestazione a Venezia. Tra le 10 alle 13 di oggi, lunedì 8 febbraio, i viaggi dei mezzi di terra e acqua dell'Actv non sono garantiti. In contemporanea, centinaia di lavoratori si sono radunati davanti alla direzione dell'azienda, al Tronchetto: «Vergogna, vergogna», hanno urlato in coro i manifestanti, sventolando bandiere e striscioni mentre sfilavano in corteo attorno all'edificio. Altri manifestano al San Giuliano di Mestre: entrambe le iniziative sono presidiate dalle forze dell'ordine.

Tagli agli stipendi

Lo sciopero è proclamato a livello nazionale (per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto 4 anni fa), ma a Venezia le rimostranze riguardano in particolare il taglio degli integrativi annunciato da Actv per ridurre le spese dell'azienda, in conseguenza alla crisi del turismo e ai mancati incassi dalle vendite dei biglietti. «Se ci tolgono gli integrativi - protestano i dipendenti - va via il 20-30% dello stipendio». A rimetterne saranno soprattutto capitani, marinai e autisti.

Scontro con la dirigenza

Da diversi giorni il clima è teso tra i dipendenti e la dirigenza: «Ci fanno pagare le conseguenze dei mancati introiti per l'assenza del turismo, mentre dirigenti e quadri non ci hanno rimesso nulla». È stato fatto notare anche «lo stigma sociale» con la diffusione delle cifre sugli stipendi dei dipendenti. L’unica cosa da fare, dicono i sindacati e l'opposizione, è «tornare indietro sulla recessione unilaterale dal contratto integrativo di secondo livello, ed aprire a un piano industriale con la collaborazione di tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Atto unilaterale»

La mobilitazione è stata indetta da tutti i sindacati confederali e dalle sigle di base. «Gli integrativi - spiegano i lavoratori - non sono un regalo, ma il frutto di una presenza di produttività: ad esempio turni di notte, festivi, utilizzo del palmare per la bigliettazione». «Capiamo che l'azienda ha delle perdite - continuano - ma non è questo il modo di fare: a dicembre ci siamo seduti al tavolo assieme e ci era stato detto che con i ristori e altre entrate ce l'avremmo fatta; a gennaio, senza preavviso, ci chiamano e dicono che va tagliato tutto. L'azienda deve ritirare questo atto unilaterale».

Incontro col prefetto

È probabile che l'adesione alla mobilitazione sia molto alta. Il servizio è sospeso fino all'orario coincidente con il termine delle lezioni scolastiche, alle 13, ma potrebbe causare ulteriori difficoltà ancora per 1 o 2 ore. Novità per i lavoratori potrebbero emergere da un incontro con il prefetto, fissato per l'11 febbraio.