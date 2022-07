Sciopero Actv, sabato Sgb torna in presidio con le tende al Tronchetto

Il sindacato di base Sgb torna a presidiare con le tende la sede Actv del Tronchetto, in protesta per la vertenza sulla disdetta aziendale degli accordi integrativi di secondo livello iniziata a fine gennaio 2021. Lo farà sabato in occasione dello sciopero di 3 ore che riguarda il personale del trasporto pubblico di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano, il People Mover, i controllori, le biglietterie e i parcheggi, dalle 19.30 alle 22.30.

Per l'astensione di 3 ore la normativa non prevede i servizi minimi o le corse garantite, quindi si prevedono sospensioni delle linee sia di navigazione che automobilistiche. L'ultimo sciopero di 3 ore proclamato da Sgb il 23 aprile del 2021 aveva fatto registrare un'adesione al 90,6% nell'automobilistico e al 95,89% nei trasporti acquei.

Il sindacato Sgb ha informato associazioni, comitati, partiti e cittadini che in occasione dell'astensione, «proclamata a difesa della dignità dei lavoratori Actv, e del diritto degli utenti ad avere un trasporto locale degno di una città come Venezia, farà una conferenza stampa per contestare le dichiarazioni fatte dall'azienda in Consiglio comunale. Queste affermazioni - scrive Sgb - distorcono la verità e giustificano il perseverare di servizi ridotti». L'iniziativa sarà al Tronchetto, sabato, sotto la sede Actv dove ci sarà il presidio con tenda di delegati e lavoratori.