Lo sciopero dei lavoratori Actv blocca il trasporto pubblico

Autobus, tram e vaporetti fermi il 25 febbraio, giorno di sciopero dei lavoratori di Actv. Piazzale Roma, a metà mattinata, si presenta praticamente vuoto e gli utenti faticano a trovare mezzi in partenza. Per tutta la giornata è in corso una mobilitazione nazionale proclamata dai principali sindacati. Sono garantiti solo i servizi minimi di collegamento (6-8:59 e 16:30-19.29).

Le organizzazioni sindacali spiegano in una nota che «dopo il precedente sciopero, le aziende del settore non hanno nemmeno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del contratto nazionale».

Alla luce di questa situazione di stallo, dicono i sindacati, «è necessario che le istituzioni interessate, a cominciare dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del contratto, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore».