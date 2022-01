Rinnovo del contratto nazionale: è sciopero locale dei trasporti Actv il 14

Le trattative fra parti sociali e datoriali per il rinnovo del Ccnl (contratto nazionale di lavoro) di autoferrotranvieri e internavigatori si sono interrotte a fine 2021. I sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale per venerdì 14 gennaio. Sarà di 4 ore, come anticipato, e potrà interessare anche il personale Actv nei servizi di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano nella fascia 10-14, che si riferisce all’arrivo ai depositi aziendali e alla ripartenza dagli stessi (perciò con interruzione prima delle 10 e ripresa dopo le 14).

Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi, così come riportati nella locandina che verrà pubblicata on line nei prossimi giorni. Sempre on line sarà consultabile anche l’elenco delle ultime corse prima dello sciopero e le prime corse con cui riprenderanno tutti i servizi nel settore tranviario e automobilistico. Confermati i servizi di trasporto da e per gli istituti scolastici secondari del territorio effettuati da operatori privati.

Regolare il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto-Marittima-piazzale Roma. Potranno essere predisposte corse aggiuntive in base all’effettiva adesione da parte del personale. Per informazioni: www.actv.it e www.avmspa.it, i canali social istituzionali @muoversivenezia e il call center Dime 041 041. Il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (mobilità trasporto pubblico locale) è scaduto nel 2017.