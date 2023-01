Annunciati due giorni di sciopero dei benzinai

I benzinai annunciano lo sciopero generale nelle giornate del 25 e 26 gennaio, protestando contro il governo che «aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori, che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati», in una «campagna mediatica vergognosa». Se le tariffe sono calate leggermente rispetto ai picchi dei giorni scorsi, non si placano le polemiche sulle misure adottate martedì dal governo sul caro benzina: niente sconti sulle accise, ma l'annuncio dell'avvio di un percorso per maggiore trasparenza e controlli più serrati.

I gestori delle stazioni di servizio che aderiscono a Faib-Confesercenti, Fegica (Federazione italiana gestori carburanti e affini) e Figisc-Confcommercio hanno chiesto un incontro al governo e dichiarato lo sciopero: «Per porre fine a questa "ondata di fango" - scrivono in una nota - contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio».

In una lettera inviata alla presidenza del consiglio e alla commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le associazioni di categoria contestano il governo «che, dopo aver aumentato il prezzo dei carburanti di 30 centesimi con l’eliminazione dello sconto sulle accise ha inteso scaricare sui gestori le responsabilità di presunte speculazioni, additando la categoria al pubblico ludibrio». Secondo i benzinai, in questo modo sono «beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale e contributiva e che sottraggono all’erario oltre 13 miliardi di euro all’anno».

Lo sconto sulle accise non c'è più

Dal 1° gennaio non è più in vigore lo sconto sulle accise che gravano sui carburanti, durato da marzo a novembre e poi con riduzione fino al 31 dicembre. Una scelta decisamente impopolare, a cui si è aggiunto il decreto sulla trasparenza che obbliga i distributori a esporre il prezzo medio giornaliero. La premier Giorgia Meloni difende in prima persona le scelte del governo: «Il taglio delle accise costa un miliardo al mese, dunque 10 miliardi l'anno. Invece di spalmare 10 miliardi, noi abbiamo deciso di concentrare le risorse in manovra su chi ne aveva più bisogno».

A esprimersi sul caro carburanti è anche la Cna Veneto, confederazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese, che evidenzia le difficoltà per il settore del trasporto su gomma. Il rialzo dei prezzi e l’incremento dei pedaggi autostradali «stanno impattando gravemente sul comparto», scrive l'associazione, «con pesantissime conseguenze per le imprese». A questo, secondo Cna, si aggiungono «le speculazioni che fanno oltremodo lievitare i costi del carburante, con evidenti rincari in particolare modo nelle autostrade, dove (non si capisce il motivo) i prezzi sono ancora più alti che nelle strade ordinarie».

«Sono necessarie misure urgenti per fare abbassare i costi - spiega il presidente Cna Fita Paolo Fantinato -. In attesa che il governo metta in essere manovre antispeculative e misure ad hoc per il settore, per le quali siamo a disposizione fin da ora per proposte concrete che non vadano ad incidere solamente sulle casse dello Stato, le imprese non possono resistere a lungo e rischiano la chiusura. Serve una misura straordinaria - conclude Fantinato - con un maggior stanziamento di risorse e una maggiore stabilità dei prezzi».