Sciopero 17 novembre: quando si fermano treni, autobus e vaporetti

Nonostante l'orario dello sciopero ridotto, la giornata di venerdì 17 novembre si preannuncia "infuocata" per gli italiani. A fermarsi infatti non saranno soltanto treni, bus, tram e metropolitane, ma anche il personale della scuola, della sanità e della raccolta rifiuti.

Come riporta Today.it, la protesta promossa dai sindacati Cgil e Uil si svolgerà dalle ore 9 alle 13, quattro ore invece delle otto previste inizialmente dalle sigle, come stabilito dal ministero dei Trasporti. «Prendiamo atto dell'ordinanza di precettazione per salvaguardare i lavoratori che potevano incorrere in pesanti sanzioni economiche - ha sottolineato il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini -. Lo sciopero nei trasporti si svolgerà venerdì dalle 9 alle 13».

Trasporto pubblico locale e treni

Per quanto riguarda i trasporti - bus, tram e treni - l'orario della mobilitazione è stato ridotto a 4 ore e sarà dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sono garantite quindi le corse da inizio servizio diurno alle 8.59 e dalle 13. Non è garantito invece il servizio dalle 9 alle 13. Trenitalia avverte di possibile modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero. Rimangono le fasce protette: nel trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero generale non riguarda soltanto i trasporti. Braccia incrociate per l'intera giornata per il personale delle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università e la ricerca. Ad aderire anche la rete degli studenti. Sciopero di 8 ore nel pubblico impiego: stop per i lavoratori aderenti a Cgil e Uil degli enti locali e della sanità, oltre che per i dipendenti degli uffici postali. Ridotta da 8 a 4 ore la protesta dei vigili del fuoco, la cui possibile astensione sarà dalle 9 alle 13. Infine, protesta di 8 ore per i lavoratori dell'igiene ambientale e quelli che si occupano della raccolta rifiuti.