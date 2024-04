Sciopero nazionale della logistica, accordo sindacale a San Michele al Tagliamento

Giornata di sciopero nazionale per il settore della logistica, proclamato dalla mezzanotte da Adl Cobas e Si Cobas. Le due sigle sindacali di base che nell'ultimo decennio, anche in Veneto hanno aumentato il loro peso nei magazzini, in un settore caratterizzato da un complesso sistema di appalti e subappalti che rende difficile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. La giornata di sciopero è stata promossa da Adl Cobas in Veneto, in merito alla vertenza nazionale riguardante il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del trasporto merci e logistica, scaduto a marzo. I due sindacati coinvolti, sebbene siano due delle sigle maggiormente rappresentative nel comparto della logistica, lamentano in particolare di non essere stati invitati, nonostante le richieste fatte, ai tavoli ministeriali dove si discute del rinnovo: per questo motivo è nata la necessità di indire una giornata di sciopero

Per quanto riguarda la provincia di Venezia ci sono state due iniziative, una al magazzino Sda di Marcon e l'altra al magazzino Marr di San Michele al Tagliamento. La piattaforma richiede sostanzialmente degli adeguamenti salariali che tengano conto dell'aumento del costo della vita, il riconoscimento della gravosità di alcuni particolari lavori (lavoro notturno o lavoro nei reparti surgelati dei magazzini della distribuzione alimentare), oltre alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 35 ore e la fine del sistema dei subappalti, procedendo all'internalizzazione dei lavoratori.

Proprio a San Michele al Tagliamento, la piattaforma sindacale ha ottenuto un importante avanzamento. Al fine di scongiurare lo sciopero previsto per oggi, è stato firmato un accordo che di fatto riconosce alcune delle richieste del sindacato, cioè: aumento dell'orario notturno dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina (adesso è considerato orario notturno solo l'orario dalle 10 di sera alle 6 di mattina); aumento della maggiorazione del lavoro notturno da 25% a 35% per tutte le ore di lavoro dalle 8 di sera alle 8 di mattina; introduzione della maggiorazione per il lavoro al gelo del 20%; introduzione del ticket restaurant da 8 euro per ogni giornata lavorata.

Soddisfazione quindi da parte del sindacato per quanto accaduto a San Michele, con un accordo che migliora il contratto collettivo vigente, «ma molto resta da fare in tutti i magazzini. Questo accordo è la prova che la lotta sindacale e lo sciopero sono strumenti imprescindibili per ottenere avanzamenti concreti» spiega Ruggero Sorci di Adl Cobas Venezia.