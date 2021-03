Sciopero della logistica, primo giorno di presidio a Marcon. Le testimonianze

Hanno manifestato rappresentati dalla Filt Cgil di Venezia i lavoratori della logistica, lunedì mattina, davanti alla sede della Fedex di via Venier a Marcon. Sono in attesa di rinnovo conttrattuale da un anno, intanto hanno garantito i servizi di consegna nel corso di tutta la pandemia. Nel video alcune testimonianze e l'intervento del sindacalista Marcello Salbitani.

Si tratta della prima giornata di sciopero, due ore di astensione, che hanno visto coinvolte varie categorie di lavoratori e lavoratrici: driver, autisti di mezzi pesanti per trasporto benzine, impiegati, sdoganatori, corrieri espressi e lavoratrici in lavoro da casa forzato dalla pandemia, facchini della logistica del secco e alimentare, riders e lavoratori degli appalti della distribuzione negli ospedali assicurando l'approvvigionamento necessario allo sviluppo e al mantenimento di questa società che, sempre più tecnologica, ha bisogno di consegne rapide ed efficienti. Le controparti non hanno ritenuto di dover rinnovare il contratto collettivo. «Continueremo con la lotta fino a che non otterremo la firma del Ccnl - dicono - per tutta la filiera e per i diritti dei nuovi ultimi indispensabili alla Gig economy».