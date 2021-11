Actv, sciopero di 3 ore e manifestazione al Tronchetto

Lunedì 15 novembre è giorno di sciopero dei lavoratori di Actv (per 3 ore, dalle 12 alle 15), che si sono radunati alla sede del Tronchetto per contestare l'amministrazione comunale e i vertici dell'azienda. L'iniziativa è stata indetto dai sindacati Filt Cgil, Uilt Uil, Ugl Aft, Usb e Sgb, che avrebbero voluto un corteo ma che alla fine, come da indicazioni della questura, si sono limitati ad un presidio.

Decine di dipendenti manifestano con bandiere, cori e striscioni, portando avanto uno scontro che dura da mesi: i sindacati, come spiegato da Valter Novembrini (Cgil), denunciano «il disastro trasportistico e le vicende incontrollate del turismo che creano disagi ai cittadini e difficoltà ai lavoratori», senza che ci sia stato «alcun cambio di passo». Per Alberto Cancian (Usb) è necessario «mettere da parte la discussione sull'integrativo» e «ricominciare dal livello dei servizi e dallo sblocco del turnover». Non è sufficiente l'annuncio di 40-50 nuove assunzioni di autisti e marinai: «Non basteranno a coprire neppure i pensionamenti: resta un sottorganico di 65 unità che si fa pagare ai lavoratori chiedendo sacrifici insostenibili sui turni, le ferie, i riposi e le pause».

L'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin, ha ricordato che il Comune «non ha toccato la parte economica» limitandosi «a chiedere uno sforzo sulla produttività e la flessibilità. Più di così, con una previsione di mancati incassi da qui a fine anno di 72 milioni di euro, non possiamo fare».