Manifestazioni e sciopero dei mezzi: giornata di mobilitazioni a Venezia

Venerdì 26 marzo diverse categorie sono impegnate in iniziative di protesta: il trasporto pubblico per il contratto nazionale e il mondo della scuola contro la dad, mentre i lavoratori di vari settori chiedono maggiori forme di sostegno economico

Venerdì 16 marzo è giornata di mobilitazioni e disagi a Venezia e provincia. I lavoratori del trasporto pubblico aderiscono ad uno sciopero nazionale di 24 ore che sta causando lo stop di molte corse: a metà mattinata non c'erano autobous né tram a piazzale Roma, quindi spostarsi con i mezzi pubblici tra Venezia e la terraferma è praticamente impossibile. Gli utenti, avvertiti della possibilità di disservizi, hanno preferito usare le proprie automobili. In compenso le corse minime sono garantite negli orari di punta, sia nella fascia mattutina sia in quella serale.

Un altro sciopero indetto per oggi è quello di famiglie e studenti contro la dad, la didattica a distanza. Convinti che non ci sia correlazione tra la diffusione del contagio Covid e la frequentazione delle aule, chiedono che i ragazzi tornino a fare scuola in presenza: per questo stamattina hanno invitato a non accendere i computer e disertare le lezioni online in segno di protesta. Gruppi di genitori stanno hanno indetto una manifestazione di protesta a Marghera davanti alla sede della protezione civile, dove si tiene il punto stampa quotidiano del governatore Zaia. Un altro presidio è organizzato a Mestre, in piazzetta Coin, dove i Cobas sono mobilitati assieme al movimento di Priorità alla scuola, con il Coordinamento nazionale dei precari e con i coordinamenti studenteschi, coinvolgendo tutto il popolo della scuola pubblica: docenti, Ata, studenti, genitori.

Anche altre categorie si sono mobilitate, sempre in protesta contro le varie restrizioni governative: i rappresentanti delle partite iva, coordinati da Forza Nuova, alla stazione ferroviaria di Mestre; le imprese del settore wedding con un presidio in campo Santo Stefano a Venezia; i lavoratori degli spettacoli viaggianti e circensi a Marghera, in piazza Mercato.