Sciopero dei lavoratori del Mose, il commissario: «Stiamo cercando risorse nell’immediato»

Due ore di sciopero e presidio davanti alla sede del Consorzio Venezia Nuova domani, martedì 19 ottobre, dei lavoratori di Cvn, Tethis e Comar. L’agitazione è stata proclamata da Cgil Cisl e Uil Venezia e dalle Rsu. «Registriamo l'ennesimo ritardo nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici Comar e le solite incertezze relative alla ripresa dei lavori. Facciamo tra l'altro un appello al tribunale affinché decida in tempi rapidi sulle istanze presentate per aiutare il ritorno alla regolare attività - hanno detto i segretari provinciali Ugo Agiollo, Paolo Bizzotto e Igor Bonatesta - Abbiamo proclamato lo sciopero, delusi da promesse non mantenute e soprattutto dal non avere nessuna certezza sul futuro del Mose».

Il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, fa sapere che sta lavorando per permettere al commissario liquidatore, Massimo Miani,al Consorzio Venezia Nuova e a tutte le strutture coinvolte di arrivare nel più breve tempo possibile a una risoluzione della vertenza. In particolare il Commissario insieme al capo dipartimento del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il provveditorato stanno collaborando per trovare le risorse disponibili nell’immediato, in attesa che il tribunale rilasci le autorizzazioni necessarie per la gestione, al momento solo ordinaria, del Consorzio Venezia Nuova e di Comar.