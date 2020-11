I lavoratori dei multiservizi tornano in piazza: contratto scaduto da 7 anni

Seicentomila in tutta Italia, 30 mila nel Veneziano: tornano in piazza da nord a sud gli addetti del settore multiservizi, impiegati nelle pulizie, nella sanificazione degli ospedali, dei comparti sanitari, delle case di riposo, dei reparti Infettivi e Covid, nella disinfestazione e in ambito culturale. Avevano manifestato per lo stesso motivo il 20 ottobre scorso, ma non hanno ottenuto l'avvio del tavolo delle trattative con i datori di lavoro e i loro rappresentanti.

Tornano in mobilitazione venerdì 13 novembre per contestare il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che è fermo da 7 anni: al netto all'ora la loro paga è di 5 euro, affermano. Le aziende e le cooperative del settore non avrebbero dimostrato la disponibilità a discutere, per i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil che hanno proclamato l'astensione nazionale. A Venezia il presidio è di fronte alla sede di Confindustria al Vega, con ritrovo all'Expo alle 10.30, entrata via Righi.