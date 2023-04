I lavoratori dell'Inail di Venezia venerdì incrociano le braccia

È sciopero nazionale dei lavoratori Inail venerdì. Ormai da svariati mesi, come sta già accadendo in altre amministrazioni delle funzioni centrali, il personale di tutta Italia è in mobilitazione.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Istituto lamentano da mesi la scarsa efficacia delle politiche di assunzione messe in atto negli ultimi anni dai vertici dell’ente, troppo timide e scarsamente efficaci, e che dovrebbero colmare anni di tagli e di mancato turnover. Le competenze acquisite dall’Istituto sono state crescenti nel corso degli anni e hanno visto aumentare la platea di assicurati per obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali, e anche potenziare i percorsi dedicati al reinserimento lavorativo dei disabili a causa d'incidenti sul lavoro.

Si sono aggiunte: la fornitura di ausili protesici sempre più all’avanguardia, l’assistenza anche psicologica ai familiari superstiti di vittime sul lavoro e le attività di prevenzione, con investimenti a fondo perduto, alle imprese che investono in sicurezza (bandi Isi). Il mancato turnover ha di fatto quasi dimezzato il personale che nelle sedi, medici, infermieri, assistenti sociali, impiegati amministrativi. Dalla sede provinciale di Venezia riferiscono che il personale è passato dalle cento unità circa del 2008-2010 a meno di cinquanta dell’anno corrente, con un’età media che si attesta attorno ai 54-55 anni.

L’ultimo concorso nazionale per funzionari amministrativi è stato bandito poco prima dello scoppio della pandemia, mediante Formez, e avrebbe dovuto dare una prima boccata di ossigeno (635 funzionari che quasi in nessuna realtà territoriale avrebbero almeno colmato le fuoriuscite per pensionamento degli ultimi tre anni). Le procedure finite nella scorsa estate non hanno consentito di assumere neanche la metà del personale atteso Dopo le sedi Inail della Lombardia, quelle del Veneto sono quelle che a tutt’oggi non hanno ancora acquisito in servizio tutti i nuovi assunti previsti.

Fanalino di coda la sede provinciale di Venezia – con sedi a Marghera e a San Donà di Piave, da poco riqualificata, che ha all’attivo due sole assunzioni sulle sette previste - La sede Inail provinciale di Venezia, copre un bacino di utenza ampio e variegato che spazia dal turismo del centro storico alle attività stagionali balneari di tutto il litorale da Chioggia a Cavallino, da Jesolo a Caorle, senza tenere conto dei distretti produttivi artigianali della Città metropolitana e del Sandonatese. Oggi la carenza di personale amministrativo sfiora il 40% (e lo supera per la sede di San Donà dove di fatto si ricorre a risorse provenienti dalla sede principale di Marghera per far fronte alle aperture degli sportelli e degli ambulatori medico-legali). Analoghe carenze si registrano nella sede della direzione regionale, a Santa Croce.

E sul fronte del personale medico le cose non vanno meglio: anche in questo caso i concorsi conclusi l’anno scorso non hanno portato nessun medico-legale a scegliere le sedi veneziane. Il personale è stanco e vive con rammarico lo stato attuale delle cose. «Abbiamo bisogno di nuove risorse, di procedure informatiche che non si blocchino o rallentino mettendoci in imbarazzo dinanzi all’utenza e di essere considerati dai nostri vertici come un capitale umano su cui investire e non solo da spremere - commentano tutte sigle confederali delle rappresentanze sindacali - La nostra preoccupazione – continuano - è che se andiamo avanti di questo passo, non saremo più in grado di fornire un servizio dignitoso e all’altezza dell’Ente a cui apparteniamo». Venerdì dalle 11.30 (o, comunque, le ultime tre ore di turno), i servizi dell’Inail potrebbero non essere pienamente garantiti.