«Serve più personale»: sciopero dei lavoratori Ames e doppia manifestazione

Si è svolto oggi lo sciopero del personale esecutore scolastico e collaboratore di cucina di Ames, società partecipata del Comune di Venezia. I lavoratori (addetti alla pulizia, sorveglianza e cucine dei nidi e delle materne) hanno manifestato davanti al municipio di Mestre e a Venezia, in campo San Geremia, chiedendo interventi per incrementare l'organico e maggiori sicurezze, specialmente in relazione ai protocolli sanitari anti Covid: «La riapertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia con l’emergenza Covid - spiegano i sindacati - ha evidenziato le criticità legate alla carenza di organico».

Lo slogan utilizzato nella giornata è stato «Una scuola aperta in sicurezza», per proteggere i piccoli utenti e i lavoratori in questo momento di emergenza. L'iniziativa è stata promossa dai sindacati Fp Cgil, Uil Fpl e Csa Ral, che hanno evidenziato come non ci sia stata «nessuna risposta da parte di Ames e da parte del Comune di Venezia dopo l’ultimo confronto congiunto del 26 ottobre scorso». I problemi, secondo i rappresentanti dei lavoratori, derivano proprio dalla complicata gestione delle procedure all'interno delle scuole per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza: «È difficile, con questa insufficienza di organico, provvedere alla sorveglianza, alla misurazione della febbre, alla preparazione dei pasti, alle operazioni di sanificazione e pulizia». Secondo i sindacati la stragrande maggioranza dei 259 lavoratori coinvolti ha aderito allo sciopero.