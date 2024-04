A Mestre la manifestazione di Cgil e Uil per la sicurezza sul lavoro | VIDEO

Un breve corteo e poi il presidio davanti alla sede di Confindustria, presso il Vega di Marghera. È l'iniziativa messa in atto dai sindacati Cgil e Uil in occasione dello sciopero nazionale di giovedì 11 aprile, che si è concentrato in particolare sul tema della sicurezza sul lavoro. La tragedia della centrale idroelettrica di Suviana ha riportato con forza la questione al centro del dibattito, assieme alle altre motivazioni della mobilitazione: «Una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa», riepilogano i sindacati.

Circa mille lavoratori si sono mossi dal PalaExpo verso il Vega. «Mentre stavamo manifestando, a Venezia come in tutta Italia, è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo di un’altra vittima dell’incidente alla centrale idroelettrica di Suviana - riferisce Roberto Toigo, segretario della Uil Veneto -. In queste ore terribili ci stringiamo attorno alla sua famiglia e alle altre famiglie che hanno perso il proprio caro in questa immane tragedia. La manifestazione di oggi è stata fatta anche per loro».

In tutte le province del Veneto ci sono stati presidi nelle piazze e davanti alle prefetture. «Chiediamo che venga cambiato il modo di fare impresa - fanno sapere gli organizzatori - mettendo un freno agli appalti e subappalti a cascata, valorizzando il lavoro che deve essere sicuro, giustamente retribuito e dignitoso. L’ennesima strage alla centrale di Suviana, come l’incidente mortale di pochi giorni fa avvenuto a Mestre, sono l’ulteriore conferma che questo modello non è più accettabile. Deve cambiare e deve farlo ora: gli infortuni vanno azzerati, non si può morire di lavoro».