A mezzanotte scatta lo sciopero di 48 ore dei taxi

Alla mezzanotte di oggi scatta il "fermo" di 48 ore dei taxi in tutta Italia. La mobilitazione di Confartigianato Taxi del Veneto porterà un centinaio di tassisti (tra i quali anche colleghi dei taxi acquei di Venezia ed alcuni gondolieri) al presidio nazionale davanti a Palazzo Chigi domani, 5 luglio. Mercoledì mattina, presso la sede della LegaCoop del Veneto a Marghera, si terrà una assemblea unitaria delle maggiori sigle regionali.

Confartigianato, LegaCoop, Confcooperative, Fita Cna e Uritaxi, tutte unite per dire «No al Ddl “Concorrenza”» che interviene sul settore trasporto pubblico non di linea che è un settore dove coesistono piccole e micro imprese, localizzate territorialmente, in ragione del servizio di trasporto pubblico erogato a favore e nell’interesse di utenza locale in modo integrativo e complementare al servizio di trasporto pubblico locale. «Ricordiamo - spiegano da Confartigianato - che il regime delle licenze e delle autorizzazioni, di fatto, impedisce la formazione di monopoli in quanto vi è un limite oggettivo al cumulo, che è vietato nel servizio taxi e limitato nel servizio Ncc. Le tariffe sono amministrate e vi sono obblighi minimi di servizio a tutela dell’utenza. Il servizio ha livelli di regolazione analoghi in tutta Europa e nel Mondo»

«Con questo provvedimento, - commenta Alessandro Nordio, delegato nazionale per la categoria Taxi di Confartigianato - il Governo intende ottenere una delega in bianco, con l’unico obiettivo a quanto pare, di consentire a piattaforme multinazionali globalizzate di monopolizzare la domanda con una intermediazione sregolata, che verosmilmente costringerà i vettori ad accettare condizioni di erogazione del servizio in contrasto con la tutela del lavoro, lo sviluppo dell’artigianato e della cooperazione, eludendo il principio di competenza esclusiva e sussidiaria delle Regioni e minando la responsabilità sociale a cui deve tendere la libera iniziativa privata. Nonostante le ripetute richieste delle associazioni di categoria, negli ultimi sette mesi non è stato possibile un reale confronto con il Governo».

Confartigianato spiega che la richiesta di stralcio dell’art. 10 (ex.art.8 nelle precedenti versioni del testo) è mossa dalle seguenti ragioni: