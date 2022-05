Usb e Sgb, sciopero dei trasporti contro la guerra

È sciopero generale nazionale di 24 ore nei trasporti, venerdì 20 maggio, contro la guerra e le ripercussioni sociali. Ne danno notizia le sigle sindacali organizzatrici dello stop, Usb e Sgb, e l'azianda Avm Actv informando che potrà aderire il personale delle società Actv, VeLa e Avm. Lo sciopero potrà dunque interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl auto di Mestre e i parcheggi (autorimessa di piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). @avmspa.it>

Nel servizio di trasporto pubblico tranviario e automobilistico urbano e extraurbano saranno garantite regolarmente le corse secondo le seguenti modalità: navigazione, durante lo sciopero come da locandina la linea 17 (nave traghetto - ferry) effettuerà i servizi minimi con le seguenti corse: · partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00 · partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10 Le corse elencate saranno riservate alle sole auto (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole Lido e Pellestrina in possesso di Pass Imob, previa prenotazione che è obbligatoria anche per la clientela diversamente abile per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 19 maggio tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it o tramite call center Dime 041041. @avmspa.it>

Servizi automobilistici urbani, extraurbani e tranviari · dalle 6:00 alle 8:59 e dalle 16:30 alle 19:29 · il servizio del giorno 19 maggio terminerà regolarmente alle 01:30 del 20 maggio per poi riprendere alle 3:30 del giorno 21 maggio (le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite il 20 maggio) · La linea extraurbana 8E Treviso - Mestre-Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda Mom, sarà garantita nelle fasce orarie 6:00-8:59 e 16:30-19:29 per le corse effettuate da Avm/Actv. Non potranno invece essere garantite, nella medesima fascia oraria, le corse effettuate da Mom delle 16:48 e 18:48 da Treviso per Mestre centro e delle 17:45 da Mestre centro per Treviso. @avmspa.it>

Servizi automobilstici urbani Lido e Pelelstrina · dalle 6:00 alle 8:59 e dalle 16:30 alle 19:29 · saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica: o da Lido per Pellestrina: 4.26(N) – 5.05(N) – 5.50 – 6.20 – 6.55 – 7.25 – 7.55 – 8.30 – 9.30 – 10.30 – 14.10 – 14.40 – 15.40 – 16.10 – 16.40 – 17.10 – 17.40 – 18.40 – 19.40 o da Pellestrina per Lido.: 00.15(N) – 5.20(N) – 6.05 – 6.40 – 7.10 – 7.45 – 8.15 – 8.40 (limitato S.M.Mare) – 9.20 – 10.20 – 11.20 – 14.55(limitato S.M.Mare) – 15.30 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 (limitato S.M.Mare – 18.30 – 19.30 – 20.25 · Saranno invece sospese le seguenti corse o il giorno 19: Linea A: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 23.16; Lido S.M.E. – Ravà – Lido S.M.E. delle ore 23.43; o il giorno 21: linea N: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 00.11; Lido S.M.E. – Faro Rocchetta delle ore 00.46; Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 01.10; Per maggiori informazioni visitare i siti actv.it e avmspa.it, seguire i canali social istituzionali @muoversivenezia o contattare il call center Dime 041041. @avmspa.it>