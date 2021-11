Actv, sciopero di tre ore. Cancian Usb: «Chi vive, studia e lavora merita un trasporto idoneo»

Le sigle sindacali Filt Cgil, Ugl Aft, Usb ed Sgb hanno proclamato uno sciopero di 3 ore, dalle 13 alle 15 di lunedì prossimo 15 novembre, cui ha aderito successivamente anche la Uilt, che potrà interessare il personale Actv, VeLa e Avm dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, delle biglietterie Venezia Unica, degli uffici Avm (sosta e ztl auto di Mestre) e dei parcheggi (Autorimessa di piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). La fascia oraria indicata si riferisce agli orari di arrivo e di ripartenza dei mezzi da e per i depositi aziendali, conseguentemente la piena regolarità del servizio terminerà prima delle 12 e riprenderà successivamente alle 15. Lo sciopero interesserà anche il servizio da e per gli istituti scolastici secondari superiori del territorio.

L'elenco delle ultime e prime corse con cui termineranno e riprenderanno i servizi di navigazione, automobilistici urbani e extraurbani, il People Mover nonché le corse garantite del servizio automobilistico da e per gli istituti scolastici verranno pubblicate on line nei prossimi giorni. Per informazioni si possono consultare i siti actv.it e avmspa.it, i pannelli informativi e gli avvisi esposti negli approdi e le pensiline, i canali social istituzionali @muoversivenezia e il call center Dime 041 041. Tra le motivazioni dello sciopero la disdetta unilaterale di tutti gli accordi di secondo livello di tutti i lavoratori Actv, VeLa e Avm.

«Diciamo la verità, il futuro dei trasporti a Venezia è ridotto», commenta Alberto Cancian (coordinamento Usb Lavoro privato Venezia). «Questa amministrazione comunale lo spieghi ai cittadini che invece di pensare a tutto ciò, pensa solamente alla discussione sull'integrativo nuovo da applicare ai lavoratori. Una prospettiva futura che avrà sicuramente influenze sui trasporti perché la volontà è quella di ridimensionare l'azienda e renderla più piccola. La quantità di passeggeri nei mezzi di trasporto pubblico lo scorso fine settimana è la prova che abbiamo ragione nel dire che manca un vero e proprio piano dei servizi da erogare, una vera e propria programmazione. Le presenze sui vaporetti e sui autobus sono vicinissime alle presenze pre pademimiche. Chi vive, studia, lavora o semplicemente visita la città merita di usufruire di un trasporto pubblico idoneo. Non ci si può affidare al mal tempo oppure alla buona sorte. L'unica soluzione è quella di assumere, da subito, un quantitativo di lavoratori, almeno fino al 6 gennaio a tempo determinato, come anticamera alle assunzioni a tempo indeterminato che saranno necessarie allo sblocco del turnover».