Trasporti pubblici, oggi il primo sciopero dell'anno

Giornata difficile per gli utenti dei mezzi pubblici. Oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, lo sciopero di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale potrebbe causare una serie di disservizi, in particolare per quanto riguarda autobus, vaporetti e tram. Nessun problema invece per i treni, che non sono coinvolti dall'iniziativa.

Lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale dai sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas. A subirne le conseguenze a Venezia e provincia sono soprattutto gli utenti dei mezzi dell'Actv, che comunque garantisce i servizi minimi di trasporto. Gli orari del settore navigazione sono disponibili nell'apposita locandina (ulteriori servizi a questo link), mentre le corse del tram e dei bus sono garantite dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29. Il people mover è assicurato dalle 7.10 alle 9.50 e dalle 16.40 alle 19.20. Sempre per quanto riguarda il settore automobilistico, le linee N1 e N2 non saranno garantite nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Tutte le informazioni complete su linee e orari sono pubblicate in questa pagina.

I sindacati chiedono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, maggiori tutele di sicurezza nel luogo di lavoro, il blocco delle privatizzazioni nel trasporto pubblico. Il precedente sciopero di 24 ore proclamato dalle stesse sigle sindacali (il 20 maggio 2022) aveva avuto un'alta adesione nel settore automobilistico (oltre l'80%), più ridotta nel settore navigazione (65%).