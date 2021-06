Venerdì nero per i viaggi in aereo: sciopero di 4 ore

Venerdì 18 giugno non è una data propizia per i viaggi in aereo: è stato procalamato uno sciopero nazionale del personale del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti di 4 ore, dalle 13 alle 17. A braccia incrociate le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Il gruppo Save per gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona ha riferito che si potrebbero verificare rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. È stato organizzato un presidio all'aeroporto di Fiumicino.

Nelle motivazioni si legge che l'astensione è stata decisa "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian ed Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, RyanAir-Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e degli stagionali e precari del settore". «Il trasporto aereo, insieme al turismo, - dicono i sindacati - è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e sono sempre più urgenti interventi per la tenuta industriale del settore. Riteniamo inaccettabili - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - i continui ritardi per l’avvio della newco Ita (Italia Trasporto Aereo che, con una parte dell’attività dell'Alitalia, si sarebbe dovuta costituire dopo il decreto del governo dell'ottobre 2020 firmato da i 4 ministri dell’Economia, Trasporti, Sviluppo economico e Lavoro). Non più tollerabili i ritardi nell’erogazione degli stipendi per tutti i dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria, che continuano a lavorare in maniera professionale nonostante tutto», affermano le sigle che chiedono una cabina di regia per la riforma del settore e per garantire il riordino del sistema aeroportuale.