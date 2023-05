Sciopero di 24 ore: a rischio autobus, tram e vaporetti

I dipendenti del trasporto pubblico locale tornano ad incrociare le braccia. Venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero di 24 ore, al quale potrebbero aderire i dipendenti di Actv, Vela e Avm.

La manifestazione potrebbe interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari e il People Mover, nonché i punti vendita Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl auto di Mestre e i parcheggi in struttura (autorimessa di Piazzale Roma, park Sant’Andrea, park Candiani e park Costa).

Come di consueto, l'azienda garantisce i servizi minimi di collegamento. Per quanto riguarda autobus e tram, in particolare, saranno garantiti alcuni servizi dalle 6 alle 8.59 e dalle ore 16.30 alle ore 19.29.

Sciopero dei mezzi del 26 maggio: i motivi

L'organizzazione sindacale ha indetto lo sciopero per le seguenti motivazioni: