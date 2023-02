Sciopero dei treni regionali l'ultima domenica di Carnevale

I dipendenti di Trenitalia incrociano le braccia, e lo faranno per otto ore, dalle 9 alle 17 di domenica 19 febbraio 2023. Lo sciopero, indetto dalle segreterie regionali del Veneto dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa, potrebbe creare diversi problemi, considerando la concomitanza con il weekend "grasso" di Carnevale, nel quale si prevede che moltissime persone decideranno di muoversi verso Venezia per approfittare degli ultimi giorni di festeggiamenti.

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale previsto su scala nazionale per venerdì 17 febbraio, invece, non intaccherà il servizio a Venezia: accordi sindacali, infatti, prevedono che per l'intero periodo di Carnevale i rappresentanti dei lavoratori non possano indire manifestazioni di protesta.