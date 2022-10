Nuovo sciopero dei treni, e questa volta sarà di 8 ore

Nuovo sciopero dei treni in Veneto venerdì 21 ottobre 2022. Il personale di Trenitalia e Rfi torna ad incrociare le braccia, questa volta per otto ore - dalle 9.01 alle 17 - dopo la protesta di un'ora della scorsa settimana. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa.

Treni garantiti

In caso di sciopero, i treni in determinate fasce orarie, restano comunque garantiti. Di solito, infatti, circolano quelli dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Ma in questa circostanza non è previsto perché l’agitazione partirà alle 9 e terminerà alle 17. Venerdì si preannuncia comunque una giornata da incubo per i pendolari: per chiunque abbia intenzione di mettersi in viaggio o sia già in possesso di un biglietto per il 21 ottobre, è sempre consigliabile consultare la lista dei treni garantiti sul sito web della compagnia o il servizio clienti per avere maggiori informazioni in merito alla propria prenotazione.

Sciopero del settore aereo

Disagi anche per chi dovrà viaggiare in aereo. È stato infatti confermato lo sciopero di 24 ore di tutto il personale Enav. A darne notizia sono le sigle sindacali, che spiegano come «purtroppo, dopo diversi incontri, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza».