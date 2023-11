Rischia di essere un venerdì nero per i pendolari: sciopero di 24 ore dei treni

I lavoratori delle Ferrovie dello Stato incrociano le braccia. Le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane dalle ore 21 di oggi, giovedì 30 novembre, alle ore 21 di venerdì 1 dicembre 2023.

Sciopero treni 1 dicembre 2023

Rischia così di essere un venerdì nero per i pendolari che utilizzano i treni regionali, Intercity e le Frecce. Come spiega Fs, «gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero».

Lo sciopero succede di poche ore quello scattato alle ore 9 di questa mattina, con termine previsto per le 17. L'astensione dal lavoro è stata disposta per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari, dopo il gravissimo incidente avvenuto martedì sera tra un treno regionale e un camion in Calabria (due morti nello schianto al passaggio a livello). Lo sciopero, spiegano i sindacati, vuole denunciare «la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori».