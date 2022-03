Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico: a rischio treni, bus e vaporetti

Sarà una giornata complicata, quella di domani, per il trasporto pubblico. Treni, bus, tram e vaporetti saranno infatti a rischio per 24 ore, a causa di uno sciopero indetto da alcune sigle sindacali.

Sciopero del trasporto pubblico

Per il sesto anno di seguito, i sindacati di base rispondono all'appello del movimento "Non una di meno", proclamando lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, in occasione della Giornata internazionale della donna. Lavoratori e lavoratrici protesteranno contro la violenza maschile sulle donne e quella di genere, contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale sui luoghi di lavoro e divisione sessuale del lavoro e il razzismo. Si manifesterà anche contro precarietà e sfruttamento, disparità salariale, licenziamenti, smantellamento e privatizzazione dello Stato sociale, e a favore di tutela della salute e della sicurezza, difesa e potenziamento delle case rifugio e redistribuzione della ricchezza.

Servizi garantiti

Sul fronte del trasporto su rotaia, non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. mentre per i treni regionali sono assicurati i consueti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Come annunciato nei giorni scorsi da Actv/Avm lo sciopero nazionale di 24 ore potrà interessare anche il personale dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché dei punti vendita Venezia Unica, dell’ufficio Avm Ztl auto di Mestre e dei parcheggi in struttura (autorimessa di Piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

Durante lo sciopero, saranno garantiti come di consueto i servizi minimi di collegamento sia per il servizio di navigazione sia per quelli automobilistico e tranviario. Il ferry tra Tronchetto e Lido San Nicolo sarà invece garantito con le seguenti corse: