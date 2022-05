Domani lo sciopero dei trasporti: a rischio treni, autobus, vaporetti e aerei

Rischia di essere un venerdì nero, quello di domani, per pendolari e viaggiatori, a causa dello sciopero nazionale indetto da alcuni sindacati di base. La manifestazione di protesta potrebbe infatti compromettere la regolarità dei trasporti proprio alla vigilia del weekend, coinvolgendo aerei, treni, bus, vaporetti e caselli autostradali. Allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, compresi scuola e sanità, "contro il militarismo del governo italiano che invia armi nel conflitto ucraino scaricando i costi su cittadini e lavoratori", hanno aderito le sigle sindacali Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro, Al-Cobas, Cub-PI, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa.

Sciopero dei treni

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero è previsto dalle 21 di stasera, 19 maggio, alle 21 di domani, 20 maggio. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, in particolare dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Autobus e vaporetti

Lo sciopero potrà interessare anche i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover. Sul fronte della navigazione saranno garantiti i servizi di navigazione esplicitati in questa locandina. La linea 17 (Nave Traghetto - Ferry) sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

Sul fronte automobilistico urbano e extraurbano e tranviario sono garantire le corse dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Il servizio del giorno 19 maggio terminerà regolarmente alle ore 01:30 del 20 maggio per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 21 maggio (le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite il 20 maggio).

La linea extraurbana 8E Treviso - Mestre/Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 06:00-08:59 e 16:30-19:29 per le corse effettuate da AVM/Actv, non potranno invece essere garantite, nella medesima fascia oraria, le corse effettuate da MOM delle ore 16:48 e 18:48 da Treviso per Mestre Centro e delle ore 17:45 da Mestre Centro per Treviso

A Lido e Pellestrina saranno garantite le corse dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29; saranno inoltre previste le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica:

da Lido S.M.E. per Pellestrina: 4.26(N) – 5.05(N) – 5.50 – 6.20 – 6.55 – 7.25 – 7.55 – 8.30 – 9.30 – 10.30 – 14.10 – 14.40 – 15.40 – 16.10 – 16.40 – 17.10 – 17.40 – 18.40 – 19.40

da Pellestrina per Lido S.M.E.: 00.15(N) – 5.20(N) – 6.05 – 6.40 – 7.10 – 7.45 – 8.15 – 8.40 (limitato S.M.Mare) – 9.20 – 10.20 – 11.20 – 14.55(limitato S.M.Mare) – 15.30 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00(limitato S.M.Mare – 18.30 – 19.30 – 20.25

Saranno invece sospese le seguenti corse:

il giorno 19: Linea A: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 23.16; Lido S.M.E. – Ravà – Lido S.M.E. delle ore 23.43;

il giorno 21: Linea N: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 00.11; Lido S.M.E. – Faro Rocchetta delle ore 00.46; Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 01.10.

Perché si sciopera

Le organizzazioni sindacali fanno sapere che la giornata di sciopero è stata indetta per: l’immediato cessate il fuoco, per un decreto legge per il congelamento immediato dei prezzi, per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali, contro le politiche di privatizzazione, contro le spese militari dirette, indirette e indotte, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.