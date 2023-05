Si rischia un venerdì nero: sciopero di treni, bus e vaporetti

Sarà un venerdì nero per il trasporto pubblico. A rischio treni regionali, bus, tram in tutto il territorio metropolitano di Venezia e i vaporetti nella città storica.

La manifestazione è stata indetta per «rilanciare la piattaforma contrattuale del settore inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali», contro «le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e sub-affidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti», ma anche contro le «gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell'attuale crisi economica e del carovita».

Treni, bus e vaporetti a rischio

I dipendenti di Actv/Avm, in particolare, potrebbero astenersi dal lavoro per 24 ore. Una protesta che potrebbe interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari e il People Mover, nonché i punti vendita Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl auto di Mestre e i parcheggi in struttura (autorimessa di Piazzale Roma, park Sant’Andrea, park Candiani e park Costa). Come di consueto, l'azienda garantisce i servizi minimi di collegamento. Per quanto riguarda autobus e tram, in particolare, saranno garantiti alcuni servizi dalle 6 alle 8.59 e dalle ore 16.30 alle ore 19.29.

Sul fronte ferroviario, invece, lo sciopero comincerà alle 9 del mattino e terminerà alle 17, e riguarderà solo i treni regionali. Le Frecce e gli Intercity di Trenitalia non sono coinvolti e circoleranno regolarmente. Trenitalia, si legge in nota, «si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali».