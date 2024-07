Nuovo sciopero dei treni di 24 ore

Sarà un altro weekend di disagi e scioperi per pendolari e viaggiatori. Il gruppo Fs ha infatti comunicato che dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dai sindacati Cub trasporti e Sgb.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Qui i treni garantiti.

Si tratta del quarto sciopero proclamato da Cub negli ultimi mesi, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto da cui i sindacati di base sono esclusi. «Gli scioperi hanno visto una partecipazione crescente, anche per quanto riguarda l’alta velocità finora praticamente assente da questo punto di vista - nota David Leoni di Cub - nonostante le precettazioni e gli ostacoli che la politica centrale ha posto e a cui si è regolarmente accompagnata una comunicazione che ha tentato di mettere in cattiva luce le nostre battaglie, puntualizzando solo e soltanto i disagi arrecati all’utenza». Ma sono mesi in cui gli scioperi si susseguono: «A poco serve se chi proclama lo sciopero avvisa l’impresa che eroga il servizio se poi non si informano anche i clienti con analoga tempistica» nota Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, ricorda il Gruppo Fs, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di Trenitalia, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.