Scippa un'anziana e fugge, lei cade a terra e si ferisce

Strappa la borsa a un'anziana, in modo che la poveretta perde l'equilibrio e cade a terra, poi fugge di corsa per far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del malvivente che mercoledì in piazzale Concordia a Marghera ha scippato la donna. Un colpo ai limiti della rapina visto che, sebbene non sia stata strattonata né spinta o ferita, la signora finendo a terra si è rotta il dito di una mano. I passanti hanno chiamato l'ambulanza e hanno cercato di sapere se la donna avesse parenti in modo in modo da avvisarli. Del malvivente invece nessuna traccia: era scappato senza preoccuparsi della persona lasciata per terra, che aveva preso di mira proprio perché fragile e incapace di reagire e difendersi subito.

Non appena entrato in possesso della borsa, nella disperata ricerca di valori e contanti, il responsabile si è dileguato e la speranza è ora quella di riuscire a identificarlo attraverso una registrazione video. La criminalità, che insiste sull'area della stazione di Mestre, ha mostrato uno scavalco verso Marghera, con l'arrivo di nuove leve del malaffare a spartirsi il territorio.