Scippata a Marghera, un uomo fugge in moto: è la terza vittima in pochi giorni

Ha perso soldi, chiavi di casa, documenti e telefono. Scippata della borsa in pieno giorno, mentre camminava a piedi in via Ugo Bassi, È almeno la terza donna derubata in due settimane, fra Mestre e Marghera, l'unica a non aver riportato ferite durante il furto: le altre due, che erano finite a terra nel trambusto, si sono entrambe fratturate una mano. Venerdì pomeriggio la donna stava tranquillamente camminando sul marciapiede quando si è sentita strattonare da dietro da un uomo, con il volto coperto, che le ha strappato la borsetta dove aveva tutti i suoi effetti personali. Lo sconosciuto, irriconoscibile, è poi salito in sella a uno scooter ed è sparito.

Sul posto la volante della questura ha ricevuto la denuncia, verificando tutte le immagini disponibili e raccogliendo i dettagli dalla vittima e dai passanti. Solo l'altro ieri era toccato a un'anziana in piazzale Concordia, strattonata, derubata e poi lasciata a terra dov'era finita perdendo l'equilibrio. Erano le 17, ancora c'era luce: l'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce. Il giorno prima, in via Piave, stessa sorte per un'altra donna, scippata e finita a terra cadendo ha riportato una ferita alla mano. Mentre ricevono le denunce le forze dell'ordine indagano.