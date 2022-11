Nessuna notizia di Raffaele Conserva, si continua a cercare

L'ultima volta era stato visto alle 18.30 in piazza San Biagio a Cinto Caomaggiore dove abita da solo, sabato scorso. Poi di Raffaele Conserva, 83 anni, si sono perse le tracce. Sabato anche il sindaco di Cinto Caomaggiore, Gianluca Falcomer, ha lanciato un post con richiesta di aiuto sul canale Telegram dove è stata diffusa la foto dell'anziano e la richiesta di contattare il 112 in caso di avvistamento. Ma finora nessuna notizia è emersa. Quando lunedì sera al calare della luce le ricerche dei vigili del fuoco sono state sospese, per poi ripartire martedì, Falcomer ha avvisato che dell'uomo ancora non era apparsa alcuna traccia.

Sempre sabato Raffaele Conserva era andato in compagnia della sua badante alla Caritas di Chions (Pordenone) restando solo in auto in attesa del ritorno della donna. Quando la signora è entrata in macchina non lo ha più trovato. Un appello è stato fatto via Twitter anche dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto". «Non ha con sé i documenti - si legge - al momento della scomparsa aveva un berretto marrone, una camicia blu, giacca di camoscio marrone, jeans e scarpe marroni». Lunedì è partito il piano di ricerca per persone scomparse. L'uomo che ha qualche difficoltà a ricordare le cose, è stato visto spesso camminare a piedi, ma di lui non si sa niente da sabato.