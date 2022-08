Tari e plateatici, riduzioni in arrivo per le imprese

Tari e plateatici, in arrivo riduzioni a Jesolo. Il Consiglio comunale ha approvato le delibere sulle misure agevolative per le imprese Sarà applicata una riduzione del 6% della Tari (tassa sui rifiuti) per le utenze non domestiche, mentre il canone di occupazione del suolo scenderà del 30% per gli stagionali e del 50% per gli annuali. Nella seduta di martedì 26 luglio c'è stato il via libera dell’aula allo sblocco dei fondi per quasi mezzo milione di euro.

Per la tassa sui rifiuti, la delibera sfrutta un articolo del “Dl aiuti”, approvato il 15 luglio, che consente di utilizzare gli avanzi vincolati derivati dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 per finanziare riduzioni Tari. Le risorse del Comune di Jesolo sono quelle del fondo riconosciuto nel 2021 per le utenze non domestiche e ammontano a circa 405.000 euro. Considerato il gettito atteso dalle utenze non domestiche, la riduzione riconosciuta sarà del 6% sia sulla componente fissa sia su quella variabile, fino a capienza del fondo. La riduzione sarà applicata nella rata di saldo a conguaglio dovuta per il 2022.

Sul fronte dei plateatici, l’intervento consente di ridurre il canone di occupazione del suolo pubblico a favore di tutti i titolari di concessione per l’anno 2022. Il provvedimento, anche in questo caso, sfrutta un caso previsto dal legislatore con il decreto legge 21 del 2022 che ha inteso riconoscere la possibilità ai Comuni di aiutare i pubblici esercizi. In questo caso, il fondo necessario per coprire l’intervento ammonta a circa 70.000 euro. La modifica si applica dall’1 gennaio 2022 e comporterà un ricalcolo delle somme dovute dai titolari di posteggio.

«Ringrazio il vicesindaco Luca Zanotto, l’assessore Alessandro Perazzolo e gli uffici che hanno cercato di definire i contorni di due provvedimenti che consentissero di sostenere la ripresa delle attività commerciali di Jesolo, nonostante lo stato di emergenza sanitaria sia cessato e con esso gli aiuti specifici pensati dal governo – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. La crisi delle imprese, spesso a conduzione familiare, deve fare i conti con l’aumento dei prezzi di materie prime ed energia. Ridurre i costi è uno strumento che abbiamo pensato per affiancare commercianti ed esercenti, che in molti casi generano occupazione sul territorio, dando attuazione ad alcuni obiettivi del programma elettorale con il quale gli jesolani ci hanno eletti circa un mese fa. Il nostro vuole essere insieme un aiuto diretto e un investimento sul territorio».