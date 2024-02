Scontrino fiscale, controlli a Carnevale in centro storico: oltre il 60% non in regola

Bar, negozi di souvenir, ristoranti. Sono decine le attività commerciali del centro storico di Venezia che nei giorni clou del Carnevale sono risultate non in regola con la memorizzazione dei corrispettivi e il rilascio degli scontrini fiscali. Centouno le violazioni accertate dalla guardia di finanza, con una percentuale di irregolarità che supera il 60 per cento. In quattro casi è stata proposta all’Agenzia delle Entrate la sospensione temporanea dell’attività commerciale perché nei confronti di queste attività, nel corso dell’ultimo quinquennio, sono state constatate quattro violazioni della stessa specie.

Decine di lavoratori in nero scoperti

Con il Carnevale, le fiamme gialle hanno eseguito una serie di controlli che hanno riguardato anche altri ambiti, tra cui la regolarità dei lavoratori impiegati. In occasione di manifestazioni, feste ed eventi, sono stati identificati centinaia di lavoratori, di cui 11 risultati completamente in nero. Al riguardo, sono in corso controlli fiscali su associazioni culturali coinvolte nell'organizzazione di diversi eventi. Nelle attività commerciali, invece, sono stati 29 i lavoratori irregolari scovati, di cui due percepivano la disoccupazione.

B&B abusivi

In ambito alberghiero, su 68 strutture ricettive controllate, sei sono risultate abusive, due sono state sanzionate perchè avevano dichiarato una capacità ricettiva inferiore a quella riscontrata, mentre per 39 sono emerse varie violazioni amministrative. Per altre 7, inoltre, è stato constatato l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno nonché l'omessa presentazione della dichiarazione di redditi per oltre 50mila. Infine, la guardia di finanza nell'intero periodo ha sequestrato oltre 482mila prodotti, principalmente maschere e costumi.

