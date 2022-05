Scontro in barca contro una bricola, 20enne all'ospedale

Incidente nautico verso le 10 di sabato mattina lungo il canale Poco Pesce che collega Chioggia a Valli. Un 20enne del posto è rimasto ferito dopo aver urtato una bricola, probabilmente, mentre era in corsa a bordo del suo barchino in quella zona. A prestargli soccorso altre imbarcazioni di passaggio nelle vicinanze, che hanno rimorchiato il natante del giovane ferito, assistendo il malcapitato e dando l'allarme ai soccorsi.

Il giovane che è stato portato all'ospedale dall'ambulanza che ha raggiunto il punto dello sbarco del ferito portato a terra, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto ha compiuto i rilievi la Capitaneria di porto di Chioggia che sta indagando sull'accaduto per capire la dinamica e spera di sentire il giovane ferito sull'accaduto, non appena sarà nelle condizioni di rispondere ai militari.