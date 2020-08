Scontro per strada a Venezia tra una donna e una pattuglia di polizia

Una donna è stata bloccata dalla polizia al termine di uno scontro iniziato all'interno di una chiesa di Venezia e proseguito all'esterno, tra la gente. Le pattuglie della polizia ferroviaria sono intervenute verso le 16 di ieri a pochi passi dalla stazione, all'imbocco di Lista di Spagna: la signora, alterata e violenta, stava danneggiando gli interni di una chiesa (verosimilmente quella degli Scalzi) utilizzando un martelletto frangivetro, di quelli presenti a bordo di treni e autobus. Dopodiché avrebbe inveito contro un frate.

All'arrivo degli agenti avrebbe reagito insultandoli e cercando di evitare i controlli. Lo scontro si è svolto in mezzo ai passanti e i poliziotti sono ricorsi ai manganelli, riuscendo a neutralizzarla: stando alla ricostruzione delle pattuglie, la donna aveva ancora in mano il martelletto e rischiava di costituire un pericolo per i passanti. Si tratta di F.M., cinquantenne italiana con precedenti per furti: è stata portata negli uffici della polfer e lì, secondo la polizia, ne è stata valutata la situazione di «disagio psichico» e quindi è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Nel frattempo la donna avrebbe continuato ad urlare e a tentare di sferrare calci verso i poliziotti. Una volta portata all'esterno avrebbe proseguito nel suo atteggiamento aggressivo, colpendo un passante.

È stata accompagnata in ospedale e sottoposta, su valutazione dei medici, al trattamento sanitario obbligatorio. Il personale polfer ha riportato una prognosi di cinque giorni per trauma contusivo, mentre la signora è indagata in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione delle norme sulle armi, rifiuto di fornire le proprie generalità.