Scontro tra un treno regionale e un Frecciarossa diretto a Venezia: 15 feriti

Incidente ferroviario domenica sera lungo la linea ferroviaria Adriatica. Per cause in fase d'accertamento si è verificato uno scontro tra due treni tra Cosina e Forlì. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 19.40. L'urto, a bassa velocità, ha interessato un Frecciarossa diretto a Venezia e un treno regionale di Trenitalia Tper.

Il personale del 115 - scrive ModenaToday - ha provveduto a soccorrere alcuni passeggeri contusi, una quindicina secondo le prime stime. A bordo del Frecciarossa, partito da Lecce, c'erano circa 400 passeggeri, mentre sul regionale Pesaro-Bologna una sessantina.

Quanto ai viaggiatori che non hanno riportato conseguenze fisiche, Trenitalia ha reso noto che si sta lavorando per «organizzare la loro riprotezione».