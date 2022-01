Scoperto in Pakistan un antico tempio buddhista dalla missione archeologica guidata da Ca' Foscari | VIDEO

La scoperta di uno dei più antichi templi buddhisti al mondo nella città di Barikot, nella regione dello Swat, è il frutto dell’ultima campagna di scavo della missione italiana in Pakistan guidata dal professor Luca Maria Olivieri, docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Lo scavo ricomincerà a febbraio

La scoperta di uno dei più antichi templi buddhisti al mondo nella città di Barikot, nella regione dello Swat, è il frutto dell’ultima campagna di scavo della missione italiana in Pakistan. La datazione si attesta intorno alla seconda metà del II secolo a.C., ma probabilmente risale ad età più antica, al periodo Maurya, dunque III secolo a.C. – solo le datazioni al radiocarbonio (C14) potranno confermarlo –. La scoperta getta una nuova luce sulle forme del buddhismo antico e la sua espansione nell’antico Gandhara e aggiunge un nuovo tassello a ciò che si conosce sull’antica città.

Direttore della più antica missione archeologica italiana attiva in Asia è, da diversi anni, il professor Luca Maria Olivieri dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea). La missione fondata nel 1955 da Giuseppe Tucci è gestita dal 2021 anche dall’ateneo veneziano in collaborazione con l’ISMEO (Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente), con il co-finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il dipartimento provinciale pakistano di archeologia (DOAM KP) e con il locale Swat Museum.

«La scoperta di un grande monumento religioso fondato in età indo-greca rimanda senz’altro ad un grande ed antico centro di culto e di pellegrinaggio» ha spiegato Olivieri, evidenziando che «lo Swat è terra sacra del Buddhismo già in età indogreca».

Proprio verso la fine della campagna di scavo del 2021, nel mese di ottobre, dopo aver completato lo scavo dell’acropoli della città, gli archeologi della missione decidono di spostarsi ed esplorare un’area al centro dell'antica città di Barikot: a poco a poco si rivela un interessante monumento buddhista di oltre tre metri di altezza. Si tratta di un edificio dalla forma particolare: un podio absidato sul quale si erge una cella cilindrica, con all’interno uno stupa (monumento buddhista la cui funzione principale è quella di conservare reliquie).

Lo scavo, le cui concessioni sono state già ottenute, ricomincerà a febbraio 2022 nella zona a nord del monumento absidato per cercare la strada che costeggiava l’abitato ed una serie di strutture templari di importanza probabilmente maggiore a quelle già messe in luce.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Ca' Foscari.