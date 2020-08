Scoppio in un'abitazione, ferita la proprietaria

Sono in corso gli accertamenti delle squadre dei vigili del fuoco su un'esplosione avvenuta in un'abitazione di San Michele al Tagliamento intorno alle 7 di stamattina, 13 agosto. All'interno dell'immobile, in via Malamocco 55, in località Cesarolo, c'era la proprietaria, una signora di 70 anni che è rimasta ustionata e per le ferite riportate è stata trasferita all'ospedale di Udine. Quando i pompieri sono arrivati sul posto l'hanno aiutata ad uscire di casa e l'hanno consegnata alle cure del 118. Assieme a lei c'era il marito, il quale invece è incolume.

Non si conosce ancora l'origine della deflagrazione, ma è probabile che sia scaturita da una fuga di gas e che il primo scoppio sia avvenuto in cucina. L'odore di gas è stato percepito anche dalla settantenne nel momento in cui si è svegliata: pochi istanti dopo c'è stato l'innesco dell'esplosione. L'immobile è in parte inagibile ma non ha subito danni statici, ora è sotto sequestro. Partecipano alle indagini anche i carabinieri.