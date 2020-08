Coronavirus, al via gli screening per personale docente e non del Veneto

L'indicazione è arrivata dal ministero della Pubblica istruzione nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, prima dell’avvio dell’anno scolastico. La Regione Veneto ha predisposto i test, che saranno eseguiti tramite test sierologico "pungi dito", a partire da lunedì 24 agosto per personale docente e non docente degli istituti (dalla scuola dell'infanzia alle superiori) che cominceranno l'anno scolastico l'1 settembre. Nei giorni successivi i controlli continueranno per il personale delle scuole che iniziano il 14 settembre. Ognuna delle aziende sanitarie darà informazione nelle prossime ore su luoghi, modalità e orari dei test.

Dei 2 milioni di test acquistati per tutta l’Italia, 96mila sono arrivati nel Veneto sulla base del fabbisogno individuato dal Miur nel numero di insegnanti e non docenti interessati. «I test - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin - sono già stati distribuiti a tutte le aziende sanitarie della Regione e queste stanno predisponendo la distribuzione ai medici di Medicina generale. Nell’eventualità che alcuni professionisti non aderiscano all’invito di eseguire la prestazione, le singole Ulss predisporranno servizi alternativi con orari specifici».