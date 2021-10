Ulss 4: screening cardiovascolari gratuiti a Jesolo

Domenica 24 ottobre, in occasione di “Autunno in festa” che da 17 anni si svolge nel centro storico di Jesolo, ci sarà anche uno stand dell’Ulss4 dove poter possibile effettuare screening gratuiti, e non solo.

Dalle ore 16 alle ore 18, in piazzetta Fanti del Mare, vicino alla postazione dell'Associazione Amici del Cuore ci sarà infatti anche quella dell'azienda del Veneto orientale - e più precisamente del poliambulatorio di Jesolo - con personale medico e infermieristico a disposizione della cittadinanza per effettuare il controllo di alcuni fattori di rischio cardiovascolare, come la misurazione della pressione arteriosa omerale, glicemia, peso, valutazione dello stile di vita, oltre al rilevamento della saturazione di ossigeno in aria ambiente, ovviamente tutto nel rispetto delle direttive per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Alle ore 16 l'Heimlich Team dell'Ulss 4 effettuerà una lezione interattiva sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini. In caso di ostruzione delle vie aeree in un bambino per la presenza di un corpo esterno come un alimento, o di altro genere, inavvertitamente ingerito, una manovra adeguata può evitare il soffocamento e salvargli la vita. Il team, composto da un gruppo multidisciplinare che include medici, infermieri e ostetriche dell’Ulss 4, durante tutto l'anno promuove incontri proprio per cercare di diffondere le manovre di Heimlich tra la popolazione.