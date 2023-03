​Sabato ​a Marghera, lunedì a Mirano: gli operatori dell'area screening tra gli utenti al mercato

Doppio appuntamento a Marghera e Mirano: gli operatori dell'Ulss 3 saranno in campo nei prossimi giorni contro il tumore del colon-retto, in occasione del mese dedicato alla prevenzione di questa neoplasia.

Si comincia sabato 25 marzo, tra i banchi del mercato di Marghera, dalle 10.00 alle 12.30: gli operatori specializzati sulla prevenzione e sui programmi di screening risponderanno alle domande degli utenti e potranno dare appuntamenti per ognuno dei tre screening attivati nell'Ulss 3 Serenissima. L'iniziativa poi si ripete lunedì 27 marzo, sempre con le stesse modalità e sempre con lo stesso orario, cioè a partire dalle ore 10.00, questa volta al mercato di Mirano.

Lo screening colon-retto, in particolare, è uno strumento semplice ed efficace ed è completamente gratuito. È rivolto a residenti di ambo i sessi, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, chiamati ogni due anni a ripetere il test per la ricerca del sangue occulto fecale. In caso di positività allo screening, si propone una colonscopia gratuita presso i presidi ospedalieri dell'Ulss 3.

Nel 2022 sono state oltre 82mila le persone invitate, ma solo il 50% ha aderito effettuando il test. Su coloro che hanno aderito, 1622 persone sono state inviate ad ulteriori accertamenti. E in un solo anno questo lavoro di prevenzione ha permesso di diagnosticare, e di curare con tempestività, una cinquantina di carcinomi.